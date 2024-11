Anticipato dai due singoli "Al di là dell'amore" e "Per due che come noi" arriva due mesi prima del nuovo tour in tutta Italia

È “Cip!” del calabrese Dario Brunori (in arte Brunori Sas) la novità discografica della seconda settimana di gennaio nel panorama italiano, un lavoro già anticipato da due singoli.



Il cantautore cosentino torna sulla scena quasi tre anni dopo "A casa tutto bene", il disco certificato platino che ha avuto successo di pubblico e critica. Si tratta del quinto lavoro discografico del cantautore.



"Cip!" è stato anticipato nei mesi scorsi da due singoli, "Al di là dell'amore" e "Per due che come noi" e arriva due mesi prima di un tour dell'artista in palazzetti in tutta Italia, tra marzo e inizio aprile. Unica data in Calabria quella del 5 aprile al Palacalafiore di Reggio.