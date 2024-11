Nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto si è tenuta la cerimonia di chiusura del progetto “Excellence Summer Stage”, promosso Distretti Rotary 2102 Calabria e 2090 Umbria. Per la nostra regione, hanno contribuito al progetto i Rotary Club di: Strongoli, Catanzaro, Catanzaro Tre colli, Crotone, Corigliano Rossano Sibarys, Rossano Bisantium, Reggio Calabria e Cosenza.

Il progetto, giunto alla terza edizione, con l’intento di valorizzare la cultura scientifica e promuovere l’emersione delle giovani eccellenze calabresi, ha offerto 4 borse di studio a ragazzi del IV anno delle scuole superiori della nostra regione che hanno avuto la possibilità di partecipare gratuitamente ad uno stage presso il Laboratorio di Fisica delle Alte Energie di Berna. Durante i circa due mesi di permanenza in Svizzera, i vincitori, inseriti in gruppi di ricerca, hanno avuto modo di vivere la realtà e la quotidianità della ricerca scientifica internazionale più avanzata: un’esperienza che sarà certamente utilissima per le loro future scelte formative e lavorative.

All’iniziativa hanno aderito numerose scuole di tutta la Calabria e i ragazzi che hanno partecipato hanno beneficiato di percorsi didattici innovativi e gratuiti, propedeutici ad una formazione scientifica di alto livello, erogati dal Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e, per i ragazzi umbri, dall’Università di Perugia. Il progetto è stato interamente sovvenzionato dal Rotary. Alla cerimonia erano presenti, oltre a Maria Grazia Vittimberga, sindaco di Isola Capo Rizzuto, in veste di padrona di casa, Franco Petrolo, governatore in carica del Distretto Rotary 2102, Gianni Policastri, past governor Distretto Rotary 2102, Fabrizio Fauci, presidente della Commissione distrettuale “Excellence Summer Stage” 2022-2023 e tutti i ragazzi vincitori delle borse di studio.

Dopo i saluti di rito affidati a Maria Fontana Ardito, vice presidente del Rotary Club Crotone, e una descrizione del progetto e dei risultati raggiunti, a cura di Fabrizio Fauci, sono stati proiettati i video di due dei protagonisti dell’iniziativa: uno del professore Antonio Ereditato, research professor all'Università di Chicago e professore emerito all'Università di Berna, dove dal 2006 al 2020 è stato direttore del Laboratorio di Fisica delle Alte Energie di Berna (LHEP), (ispiratore del progetto) e del professor Francesco Valentini, presidente Commissione Ricerca e Terza Missione del Senato accademico Università della Calabria, che ha coordinato le attività accademiche con i Licei calabresi che hanno aderito all’iniziativa.

Il momento più interessante e, per certi versi, più emozionante è stato quando i quattro giovani calabresi Mattia Quadro e Matteo Ioele, entrambi del Polo Liceale di Rossano, Giorgia Otranto del Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone e Emanuele Costanzo del liceo Scientifico L. Siciliani di Catanzaro si sono avvicendati nel raccontare la loro esperienza, aiutati da una serie di video e immagini, che hanno consentito all’attentissimo uditorio di comprendere la qualità del lavoro svolto durante la loro permanenza a Berna e di illustrare alcuni degli esperimenti scientifici che sono stati loro affidati.

Nelle conclusioni, il governatore Petrolo ha ricordato come il progetto sia perfettamente in linea con una delle 5 vie d’azione rotariana (quella dedicata ai giovani) e per la qualità dei risultati e l’interesse suscitato in tutti i presenti, ha inteso rinnovare – anche per il corrente anno rotariano 2023/2024 - il progetto, confermando la Commissione distrettuale e assegnandone nuovamente la presidenza a Fabrizio Fauci.