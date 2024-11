'Il gioco è fondamentale per la crescita dei nostri figli, che imparano a conoscersi e a credere nelle loro capacità'. Ha così esordito Pierluigi Lo Gatto, presidente del Rotary Vibo Valentia, alla cerimonia di consegna dei giochi che il Rotary ha donato all’associazione Sacra Famiglia, rappresentata da Nazzareno Lo Bianco, con cui è stato firmato un protocollo d’intesa.

“ E il Rotary fa anche questo” ha continuato Lo Gatto “fornisce al singolo e alla collettività quella speranza e quella fiducia in un cambiamento realizzabile, specialmente in aree disagiate e nei confronti dell’infanzia , dando quelle possibilità che redimono dalla rassegnazione”.



Dello stesso tenore gli interventi del Sindaco, del presidente del consiglio Stefano Luciano , dell’assessore Nico Console e del consigliere Alfredo Lo Bianco, che hanno ribadito come queste azioni rappresentino una svolta per riqualificare un quartiere notoriamente disagiato.



Dopo la benedizione di don Piero Furci, festanti e colorati bambini hanno invaso l’area, utilizzando subito i numerosi giochi e dimostrandone con la gioia e i sorrisi l’apprezzamento.

Gioia e sorrisi che tutti coloro che amano la propria città, dall’amministrazione alle varie associazioni, devono tutelare e promuovere.