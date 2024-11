Giuseppe Vallone, sindaco di Crotone, illustra il progetto che coinvolge l’area archeologica di Capo Colonna.

Crotone – Le proteste montanti in queste settimane, e la polemica di ieri con il ministro Lanzetta, hanno convinto il sindaco di Crotone Peppino Vallone ad illustrare alla stampa il progetto che prevede la ristrutturazione del ‘sagrato’ nell’area archeologica di Capo Colonna.

“Il progetto non prevede alcun parcheggio – ha dichiarato Vallone – impensabile da realizzare perché l’area è interdetta al traffico se non in via straordinaria, ma il prolungamento del sagrato della chiesa. Come amministrazione comunale siamo disponibili perché ci sia un incontro al Ministero dei Beni Culturali, già lunedì o martedì, per discutere eventuali soluzioni alternative al progetto in corso d’opera – ha aggiunto – l’intervento a Capo Colonna è stato condiviso con tutti gli enti che avevano titolo ad esprimersi: la Soprintendenza archeologica della Calabria, la Regione e il Comune di Crotone”.



“Con questo progetto si è puntato alla valorizzazione di un reperto archeologico, un mosaico scoperto già diversi decenni fa – ha concluso il sindaco – la protesta nasce dalla difficoltà della politica nel parlare con la gente, ma se questo può servire ad attrarre a Capo Colonna ulteriori risorse, ben venga”.