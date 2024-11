Allestito un cartellone di sette spettacoli. Si comincia il 29 luglio. Tra i protagonisti della rassegna: Michele Placido, Massimo Ranieri, Leo Gassmann, Peppe Voltarelli e gli Arteteca, la coppia comica di Made in Sud

L’Altro Teatro, la tradizionale rassegna dello spettacolo ospitata al Rendano di Cosenza, interrotta bruscamente nel mese di marzo a causa del lockdown, torna in una versione inedita, all’aperto, in Piazza XV Marzo, nel cuore del centro storico, con un cartellone estivo articolato in sette spettacoli concentrati tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto, tutti con inizio alle ore 21.

Omaggio ai cosentini

Si comincia mercoledì 29 luglio con la commedia in vernacolo Maniamuni di Sergio Crocco, un omaggio alla comicità cosentina con il coinvolgimento di oltre cinquanta attori locali e le incursioni satiriche sulla politica locale e la cultura popolare in via di estinzione. L’incasso sarà devoluto al progetto La Terra di Piero.

Il cantautore emigrante

Venerdì 31 luglio la kermesse entrerà nel vivo con una serata dedicata al teatro canzone di Peppe Voltarelli. L’ex componente del Parto delle Nuvole Pesanti proporrà lo spettacolo Planetario, nel quale il cantautore calabrese racconta la sua avventura nella musica e nelle comunità italiane all’estero del Canada, dell’Argentina, degli Stati Uniti e degli altri paesi in cui gli emigranti hanno messo radici.

La coppia comica della tv

Lunedì 3 agosto riflettori puntati sugli Arteteca, la coppia conosciuta al grande pubblico attraverso la trasmissione tv Made in Sud composta da Enzo Luppariello e Monica Lima. La loro comicità partenopea sarà accompagnata dal gruppo musicale dei Revolution, la band che attualmente accompagna anche le tournée dei Ricchi e Poveri.

Mazzotta e Gassmann

Il giorno successivo, martedì 4 agosto, ancora comicità con lo storico spettacolo Prove Aperte scritto ed interpretato da Max Mazzotta, affiancato sul palco dagli attori Paolo Mauro e Graziella Spadafora della Compagnia Libero Teatro. Mercoledì 5 agosto il protagonista sarà invece Leo Gassmann, giovane musicista emerso prima nel talent X Factor e poi nell’edizione 2019 di Sanremo Giovani. Porterà sulla ribalta i brani di Strike, l’album pubblicato lo scorso 7 febbraio.

Chiusura col botto

La kermesse si chiuderà con due nomi altisonanti. Il 6 agosto attesissimo appuntamento con Michele Placido. Accompagnato dal compositore Davide Cavuti proporrà Amor y Tango. Il 7 agosto invece arriverà Massimo Ranieri con Sogno e son desto… Oggi è un atro giorno, versione rinnovata del suo applauditissimo show. Per quest’ultima data saranno validi i tagliandi acquistati per il medesimo spettacolo inizialmente previsto al Rendano il 3 maggio scorso.

Ripartiamo dal Teatro

La rassegna, intitolata Ripartiamo dal Teatro è organizzata da Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano, dai sei anni promotori del cartellone di prosa del Rendano, in sinergia con l'amministrazione comunale.