Un vero e proprio trionfo. Il tenore di origini calabresi, nato a Lamezia Terme, Leonardo Caimi ha conquistato il palcoscenico della Royal Opera House del Covent Garden di Londra. Un abbassamento di voce del protagonista lo ha costretto a vestire i panni del Don Josè nella Carmen di Bizet con una performance straordinaria che lo ha portato a ricevere una vera e propria ovazione da parte del pubblico. Un riconoscimento non sfuggito al sovrintendente del teatro che ha così ingaggiato il tenore per altri appuntamenti che si andranno così ad aggiungere al folto bouquet di impegni dell’artista. Caimi sarà a breve impegnato in altre due straordinarie opere nel grande teatro londinese: i racconti di Hoffmann la Tosca di Puccini.