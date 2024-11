Un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss. Già, perché lo scorso fine settimana, Annalisa Mazzuca, 46 anni, imprenditrice, di Rende, mamma di Ilaria e Marco, di 25 e 21 anni e suocera di Giada, ha vinto la 25° edizione del concorso di bellezza e simpatia “Miss Suocera”, manifestazione ideata da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”).

A conclusione di un’accesa finalissima, nell’area eventi del centro commerciale “Metropolis” di Rende, Annalisa Mazzuca si è aggiudicata il titolo di “Miss Suocera 2019”.

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo miss, intervistata dal patron della manifestazione, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, il canto, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Annalisa si è esibita in una magistrale interpretazione del brano “Grande grande” di Mina, che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza ha colpito la giuria e le è valso il titolo .

Le altre suocere premiate

Tante le partecipanti e tante le fasce consegnate: “Miss Suocera Damigella d’Onore” Eva Del Rosario, 36 anni, originaria di Cuba, residente a Lattarico (Cs), mamma di Antonio, Leonardo ed Evita, di 18, 16 e 3 anni e suocera di Maria Angela; “Miss Suocera Sponsor Top” Maria Bonasera, 50 anni, di Lequile (Le), mamma di Veronica ed Ylenia, di 31 e 25 anni e suocera di Stefano e Francesco; “Miss Suocera Eleganza” Chiara Sgerza, 63 anni, di Molfetta (Ba), mamma di Melissa, Anna Maria e Valentina, di 42, 37 e 35 anni e suocera di Enzo, Leo ed Antonello; “Miss Suocera Fashion” Domenica Gargano, 48 anni, di Bari, mamma di Margherita e Giovanni, di 32 e 25 anni e suocera di Sergio e Roberta; “Miss Suocera Radiosa” Loredana Zaccaro, 49 anni, di Valenzano (Ba), mamma di Angelo ed Asia, di 25 e 15 anni e suocera di Anna Maria; “Miss Suocera Solare” Adele Stella, 49 anni, di Mendicino (Cs), mamma di Francesco e Cristian, di 29 e 22 anni e suocera di Antonia; “Miss Suocera Dolcezza” Giusy Centonze, 48 anni, di Monteroni (Le), mamma di Andrea ed Ismaele, di 28 e 26 anni e suocera di Fabrizio ed Alessia; “Miss Suocera Sorriso” Anna Maria Olivieri, 52 anni, di Crispiano (Ta), mamma di Cristina e Terry, di 37 e 33 anni e suocera di Carmine; “Miss Suocera Sprint” Anna Colacicco, 49 anni, di Polignano a Mare (Ba), mamma di Deborah ed Alessandra, di 27 e 14 anni e suocera di Alessio.

La fascia “Miss Suocera Simpatia” è stata assegnata, a pari merito, a: Liliana Macrito, 46 anni, di Marano Principato (Cs), mamma di Carolina e Federica, di 21 e 17 anni e suocera di Mauro e Luca; Patrizia Scazzeri, 57 anni, di Brindisi, mamma di Gianluca e Marco, di 34 e 30 anni e suocera di Fedora e Jessica; Francesca Larosa, 42 anni, di Satriano Marina (Cz), mamma di Antonio di 19 anni e delle gemelle 15enni Samantha e Fabiana e suocera di Alessia.

Tutte le signore suocere premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2020”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua 3° edizione.