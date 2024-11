Proseguono le prevendite per i due concerti che Francesco De Gregori terrà in Calabria nel prossimo mese di agosto. La prima data, quella del 5 agosto, rientra nella programmazione del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto targato Esse Emme Musica e realizzato insieme all'amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc).

La seconda data, prevista per il 6 agosto, è invece al Parco archeologico di Roccelletta di Borgia, organizzato sempre dalla Esse Emme Musica grazie ad Armonie d’arte Festival che ospita gli eventi a Scolacium. Entrambe le date del “principe” della musica italiana fanno parte del suo nuovo tour “De Gregori & band live – greatest hits”, che lo porterà in concerto nelle principali location all’aperto della nostra penisola.

Il tour partirà nel mese di luglio e lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. Da “La donna cannone”, a “Rimmel”, passando per “Pezzi di vetro”, “Buonanotte fiorellino” e “Generale”, durante ciascun concerto, gli spettatori potranno ascoltare dal vivo i più importanti successi del grande cantautore romano, di fianco anche a brani più recenti come “Vivavoce” o “Il futuro”, traduzione italiana del brano “The future” di Leonard Cohen. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino, Primiano Di Biase all’hammond, e Simone Talone alle percussioni.

In occasione dei due concerti, Francesco De Gregori sarà premiato con una creazione del maestro orafo crotonese Michele Affidato. I biglietti per assistere ai concerti di Francesco De Gregori a Roccella Jonica e Roccelletta di Borgia possono essere acquistati in prevendita sul circuito TicketOne. I posti sono tutti a sedere e numerati. Gli eventi - fa sapere l'organizzazione - si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.