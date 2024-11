Anche quest’anno è tornato il Tropea Blues Festival, tradizionale appuntamento musicale giunto alla sua tredicesima edizione. Nelle principali piazze del centro e per le vie di Tropea, risuoneranno le coinvolgenti melodie blues, che richiamano le magiche atmosfere di New Orleans, città americana patria del genere. Tropea, per l’occasione, prenderà le sembianze della città della Louisiana, dal cuore “blue”. La kermesse è stata inaugurata ieri, 20 settembre, con una serie di gruppi, le "Buskers Band", che hanno regalato entusiasmanti momenti di sano blues, esibendosi nelle vie di Tropea.



L'evento offrirà per cinque giorni differenti occasioni per trascorrere delle serate piacevoli, in compagnia del morbido ritmo del blues e un ventaglio di artisti che proporranno brani vecchio stile, rythm&blues, blues rock e nuove sonorità coinvolgendo attivamente il pubblico.



La manifestazione è partita nel lontano 2005, grazie all’associazione Tropea Blues, un gruppo di ragazzi che con impegno e coraggio continuano a mantenere saldo il legame con la musica, regalando ogni anno giorni di passione e divertimento e il cui motto è “viviamo di musica”.



Stasera, 21 settembre salirà sul palco la Gabriel Delta Band, una realtà musicale conosciuta sia in Italia che all’estero e apprezzata per i suoni acustici ed elettrici. Sabato 22 settembre a Piazza Veneto, sarà il turno del rythm&blues a entusiasmare la folla, con la band Peppe Sanzi & Take Off, composta da bluesman catanzaresi, Peppe Sanzi e Cesare Focarelli, che suoneranno alle ore 21. Successivamente alle 22 si esibiranno i Respubblica a Piazza Ercole, band che calca i palchi sin dagli anni 80 e ha partecipato a vari eventi di genere come il Pignola Blues festival, Castel Lagopesole Blues festival, South Italy Blues Connection, proponendo brani di Clapton, Hendrix, Ray Vaughan e Albert King e inediti. Il 28, sempre a Piazza Ercole, risuonerà la melodia dei Blue Bonkers.