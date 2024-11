Il progetto, in programma dal 24 al 31 agosto, è nato a Cataforìo, piccolo borgo della Vallata del Sant’Agata in provincia di Reggio Calabria

Emigrazione ed immigrazione. Questi i temi del Festival ‘Pao Spiti (Go Home)’, a cura di CatArTica Care, che si svolgerà dal 24 al 31 agosto 2017 a Cataforìo, Reggio Calabria. Talk, proiezioni, spettacoli teatrali, installazioni di arte pubblica e momenti di condivisione accompagneranno la mostra “Casa, Territorio, Spostamenti. Dov’è una casa? (Home, Territory, Moving. Where is a home?)” di sei giovani artisti italiani e stranieri, allestita in diverse case – alcune abbandonate ma concesse per l'occasione – in un percorso modulato all’interno del borgo grecanico di Cataforìo. Oltre la mostra dei sei artisti, il Festival presenterà la mostra “Identità Migranti” in collaborazione con la Ong Médecins du Monde, che comprende i disegni, realizzati su tematiche legate alla casa e allo spostarsi in luoghi diversi da quello d’origine, di ragazzi migranti che vivono nei centri di accoglienza di Reggio e provincia. L’evento è inserito nel calendario dell’Estate Reggina 2017.

Il progetto nato a Cataforìo

CatArTica Care è un progetto culturale nato nel 2013 a Cataforìo - piccolo borgo della Vallata del Sant’Agata in provincia di Reggio Calabria. Gli obiettivi, in quanto associazione culturale composta da musicisti, artisti, critici d’arte e curatori indipendenti, sono quelli di suggerire nuove riflessioni tramite linguaggi artistici contemporanei, per stimolare una conoscenza attiva su varie sfaccettature, culturali e sociali, del territorio. CatArTica Care è composta da: Roberto Giriolo, Elvira Lamanna, Martina Mauro, Luigi Scopelliti, Michele Tarzia e Valentina Tebala. Sarà presentato venerdì 18 agosto 2017 alle ore 10.30 presso la sala conferenze di Palazzo San Giorgio (Reggio Calabria). Saranno presenti i membri del direttivo dell’Associazione CatArTica Care e il consigliere comunale delegato ai Grandi eventi, Nicola Paris.