Se lo scorso anno era stata Vigoleto, per questa ottava ediziona sarà il magnifico scenario di Pizzo ad ospitare “La notte dei briganti – Contro tutte le mafie”, un evento di alta valenza culturale e sociale, che il 4 agosto arriverà nella città nipitina.

«Pizzo è una città in perfetta sintonia con i nostri obiettivi etici e culturali» – ha affermato Vincenzo Fulvio Attisani, presidente dell’associazione Radicando che promuove l’evento culturale. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nel Castello Murat alla quale hanno preso parte, oltre ad Attisani, il sindaco Gianluca Callipo, il consigliere comunale con delega al Turismo, Sharon Fanello, il giornalista Roberto Messina e il presidente della sezione vibonese della Lega italiana per la lotta ai tumori, Francesco Petrolo.

Il momento aulico sarà la consegna dei Brigantini d’oro, il prestigioso riconoscimento assegnato a chi si è particolarmente distinto nella lotta alla criminalità organizzata o ha comunque dato lode alla Calabria anche in altri campi. Il premio è già stato assegnato negli anni passati a personalità come il giudice Nicola Gratteri e l’ex presidente della Corte costituzionale, Alfonso Quaranta. Un appuntamento che impreziosirà l’estate napitina per la gioia dei numerosissimi turisti che hanno scelto questa località della Costa degli dei per le loro vacanze. Il sindaco Callipo ha infatti rimarcato l’impegno dell’Amministrazione, che è riuscita ad incrementare la capacità attrattiva del territorio. «Siamo grati all’associazione Radicando e al suo presidente Attisani - ha detto il primo cittadino - per aver scelto Pizzo.

L’iniziativa sarà arricchita da due importanti momenti artistici. Alle 19.30, il cuore del centro storico, tra il corso e piazza della Repubblica, sarà animato dalla parata in costume dei briganti e delle brigantesse, che daranno vita ad alcune piece teatrali in diversi punti della città. Alle 20.30, sulle terrazze del castello, si terrà la cerimonia di consegna dei premi, mentre alle 22.30, in piazza Padiglione, si terrà il concerto funky jazz di Joyce Elaine Yuille, artista statunitense che giungerà a Pizzo per l’occasione, molto nota nel campo della musica jazz e blues, che può vantare collaborazioni con Gloria Gaynor e Donna Summer, nonché con artisti italiani del calibro di Ron, Laura Pausini, Elio e Le Storie Tese, Renato Zero e I Pooh. Il Comune farà la sua parte per la piena riuscita della manifestazione, offrendo massimo supporto logistico. Sempre nell’ambito dell’evento in programma sabato, fondamentale è la partnership con la Lega per la lotta contro i tumori, che allestirà in piazza della Repubblica il suo ambulatorio itinerante offrendo a chiunque voglia approfittarne una visita gratuita, in particolare per la prevenzione del cancro al seno.