Per cenone e pranzo sulle tavole dei calabresi prodotti tipici e tradizione rispettata anche nel menu

E' stato un Natale all'insegna della tradizione quello trascorso in Calabria. La stragrande maggioranza dei calabresi, infatti, ha trascorso la vigilia ed il 25 tra le mura domestiche con parenti ed amici. Tradizione rispettata anche nel menu, con il pesce a farla da padrone nel cenone della vigilia e la carne per il pranzo di Natale, con tanti dolci, ovviamente, a chiudere il tutto. Per il menu molto gettonati i prodotti tipici, magari acquistati direttamente dai produttori e poi lavorati a casa, ma anche prodotti delle zone terremotate del centro Italia. Il traffico risulta nella norma sia sull'autostrada Salerno Reggio Calabria che sulla viabilità ordinaria. (Ansa)