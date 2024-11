La storia dei santuari calabresi, luoghi di raccoglimento e preghiera, tra le pagine di un testo che vuole ridare nuova linfa spirituale e culturale a questi luoghi sacri

Un viaggio dentro novantatré dei centocinquantuno Santuari della terra di Calabria, vere e proprie oasi di spiritualità capaci di catalizzare la presenza orante di migliaia di pellegrini.

È il racconto racchiuso nelle pagine del libro “In cammino verso le feste dei Santuari calabresi” di Giustina Aceto ed edito dal Elledici e Velar. Il testo è stato presentato sabato scorso a Paola, nei saloni del Santuario di San Francesco. Presenti all’evento, assieme all'autrice, l'Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, mons. Nolè, il Vescovo di San Marco Argentano - Scalea, mons. Bonanno, Padre Gregorio Colatorti, custode provinciale dei Minimi, e don Enzo Gabrieli, direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e vice presidente della FISC. La scrittrice, Giustina Aceto, che ha già collaborato dal 1998 al 2007 al Censimento dei Santuari cristiani in Italia dall’antichità ai nostri giorni, ha così voluto continuare il suo viaggio ventennale tra i Santuari calabresi.

“Un immenso patrimonio da molti non conosciuto e valorizzato che necessita di germogliare e divenire nuova linfa spirituale e culturale”, ha dichiarato la scrittrice.

Per la presentazione, significativamente realizzata nel polmone spirituale calabrese, sono convenuti molti rettori dei Santuari delle diocesi calabresi, che hanno portato la loro testimonianza e sottolineato l’impegno per favorire un rinnovato spiegarsi della pietà popolare calabrese. Un aspetto questo, in continuità con il fecondo Magistero dei Pastori delle Chiese di Calabria, evidenziato nella prefazione al volume da monsignor Vincenzo Bertolone, Arcivescovo metropolita di Catanzaro – Squillace e presidente della Conferenza Episcopale Calabra.

“Negli Orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria, promulgati il 30 giugno 2015 con il titolo ‘Per una nuova evangelizzazione della pietà popolare’, noi Pastori di queste belle terre del Meridione d’Italia, abbiamo scritto che la pietà popolare, anche quella che si esprime nei pellegrinaggi e nelle visite ai nostri antichi e recenti santuari, va incanalata e illuminata dal Vangelo di Cristo e dalla vivente Tradizione della Chiesa, soprattutto tenuta al riparo da eventuali usi impropri e illeciti, o addirittura immorali e pericolosi” ha proferito il presidente della Conferenza episcopale calabra, mons. Vincenzo Bertolone.

Rosaria Giovannone