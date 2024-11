Per gli inquirenti l’incendio sarebbe di origine dolosa. Avviate le indagini

Sarebbe doloso l'incendio che ieri sera dopo le 20.30 ha distrutto l'auto del Presidente regionale della Croce Rossa, Helda Nagero, parcheggiata in via Milelli, nei pressi della sede dove per tutta la giornata si erano tenute le votazioni per il rinnovo delle cariche.



Sul posto i vigili del fuoco. Avviate le indagini.