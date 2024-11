I partecipanti balleranno e ascolteranno musica attraverso cuffie individuali. Appuntamento lungo Corso Mazzini

Una discoteca silenziosa lungo corso Mazzini. E’ quanto in programma per questa sera a Cosenza con l’evento “Silent Disco”. La manifestazione musicale, sempre più apprezzata in altri contesti regionali, consentirà ai partecipanti di ballare e ascoltare la musica individualmente attraverso particolari cuffie.

La musica viene diffusa tramite un sistema wireless ad alta potenza (UHF-RF), che raccoglie il segnale e lo trasmette nelle cuffie indossate dai partecipanti. L'iniziativa, “Silent Disco Cosenza 1.0”, promossa dalla onlus “Decibelzero Cosenza 1.0” , patrocinata dall'Amministrazione comunale è curata dal direttore artistico Oliviero Vivarelli.

E' finalizzata a raccogliere fondi da devolvere alla Associazione “Giancarlo D'Andrea Onlus” per la realizzazione nel territorio di Luzzi, di un parco giochi inclusivo dove possano giocare tutti i bambini, compresi quelli con disabilità motorie. Inizio alle 21.