Spettacolo

Insegnanti in piazza contro 'La buona scuola': a Lamezia il selfie mob

Vestiti a lutto, con abiti neri e in mano dei lumini da cimitero. Erano più di cento gli insegnanti che a Lamezia Terme hanno affollato piazza Mazzini per protestare contro la Buona Scuola di Renzi in quello che hanno definito un selfie mob.