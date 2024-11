Il presidente del Consiglio regionale della Calabria si è rivolto così agli oltre 600 studenti che affollavano questa mattina l'auditorium Calipari di palazzo Campanella, la sede dell'assemblea legislativa calabrese che ospita, da oggi, il Salone dell'orientamento

"La Calabria ha bisogno di voi. L'appello che vi rivolgo è di restare qui, di scegliere le università calabresi perché nei nostri atenei avrete la possibilità di formarvi nel migliore dei modi e di costruire un futuro migliore per voi e per la nostra comunità". Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, si è rivolto così agli oltre 600 studenti che affollavano questa mattina l'auditorium Calipari di palazzo Campanella. La sede dell'assemblea legislativa calabrese ospita infatti, da oggi, il Salone dell'orientamento. "Un appuntamento giunto alla decima edizione - ha aggiunto Irto - a testimonianza della piena riuscita di un progetto che, dopo tutti questi anni, continua a rappresentare un punto di riferimento per quanti si accingono a completare il percorso scolastico e si apprestano a compiere una scelta molto importante per il loro avvenire". Secondo il presidente Irto "le università calabresi sia dal punto di vista della didattica che sotto il profilo della ricerca possono vantare eccellenze accademiche che possono garantire, sul piano della crescita culturale e sociale, un valore aggiunto per il nostro territorio. E' importante che i ragazzi investano sul loro futuro nelle nostre università così come è doveroso che la Regione Calabria investa sugli atenei utilizzando le importanti risorse che, nell'ambito della Strategia della specializzazione intelligente, sono messe a disposizione della formazione e della ricerca nel Por 2014-2020".