L'atleta cubano, allenatore del Cosenza Nuoto, supportato anche dal presidente del club bruzio Manna. E intanto in Honduras succede di tutto

Sarà ricordata come l’edizione più discussa di sempre. L’Isola Dei Famosi targata 2018 è giunta all’epilogo. Tra i finalisti un pezzo di Calabria. Il campione olimpico italo-cubano che a Cosenza ha trovato casa, amore e famiglia. Continuando la sua passione di sempre: la pallanuoto. Allenatore del Cosenza nuoto in serie B nei suoi tre mesi di Honduras ha sempre dedicato un pensiero ai “suoi ragazzi” rimarcando il sentimento che lo lega al club silano. La società che ha sponsorizzato fin da subito l’esperienza televisiva del proprio tesserato “facendo il tifo per lui” con tanto di banner celebrativi sui social.

Prova bilancia

Dopo ben 80 giorni di permanenza in Honduras, e dopo aver vissuto di stenti e aver patito sia il caldo che il freddo, i naufraghi durante l’ultima puntata hanno avuto la possibilità di guardarsi allo specchio dopo giorni. Ma è stato anche il momento della verità per i naufraghi rimasti in gara, che hanno potuto scoprire quanti kg hanno perso dopo tantissimi giorni trascorsi a mangiare noci di cocco, pesce e riso. Il naufrago ad aver perso più peso sull'Isola dei Famosi è stato proprio Amaurys Perez: ben 23 kg.

Perez è il favorito

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e, a osservare l'andamento delle quote sul vincitore dell'Isola dei Famosi, sarà una finale a sorpresa. Le lavagne dei bookmaker, che solo pochi giorni fa davano per favorito il mite Nino Formicola, noto ai più come il comico Gaspare, oggi indicano come maggior accreditato nella lotta a prossimo vincitore dell'Isola Amaurys Perez, con Eurobet che offre la sua vittoria al reality a 2.00, mentre Snai quota la vittoria del pallanuotista italocubano a 2.75.

Tre finalisti (+ 1) ed il montepremi

I fan-spettatori dell'Isola dei Famosi a questo punto della gara aspettano con trepidazione di conoscere il nome del vincitore assoluto di quest'anno. Chi si porterà a casa il premio finale di 100 mila euro? Ricordiamo che il trionfatore finale non potrà intascare l'intero montepremi del reality show Mediaset, dato che la metà andrà devoluto in beneficenza ad un ente benefico che verrà scelto dal vincitore stesso del programma. Al momento sono i tre i finalisti ufficiali di questa Isola dei famosi 2018: Amaurys Perez, Bianca Atzei e Nino Formicoli

Accusa di omofobia

Pace fatta tra Amaurys Perez e Jonathan dopo la dura lite, con tanto di accusa di omofobia, sull'Isola. Bacio della pace tra i due naufraghi. Amaurys Perez e Jonathan poi sono andati a pesca insieme nel nome della nuova armonia che regna in Honduras.

Proposta shock

Dopo la tensione Jonathan fa pace con Amaurys. Poi ridendo lancia proposta shock ai naufraghi: “Perchè non ci buttiamo in mare tutti nudi?”. Francesca Cipriani raccoglie l'invito, si toglie il costume e corre in mare “come mamma l’ha fatta”.