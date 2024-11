Dopo il successo per Sergio Cammariere nuovo bagno di folla per una festa a ritmo di bluegrass, tra country, blues, folk e jazz

Dopo il bagno di folla per Sergio Cammariere e la sua band, ancora una notte indimenticabile quella vissuta ieri al Porto di Catanzaro con il concerto di Joe Bastianich e La Terza Classe, che hanno portato le migliaia di spettatori presenti in un suggestivo viaggio oltreoceano, nei suoni più tipici della musica tradizionale statunitense, capace di trascinare il pubblico fino al ballo in un vortice di allegria. Una vera festa a ritmo di bluegrass, tra country, blues, folk e jazz, il genere che Joe Bastianich e i suoi strepitosi musicisti della Terza Classe portano per il mondo. Bersaglio centrato per il nuovo Festival Porto a Sud del Comune di Catanzaro e del progetto Sapore di mare dell’Associazione Carpe Diem, in una fortunata “rete” tra l’idea di valorizzare il territorio marinaro appena insignito della Bandiera Blu e le sue eccellenze, insieme a proposte musicali di grande spessore artistico, in sinergia con le esclusive di Fatti di Musica di Ruggero Pegna.

La serata è stata introdotta da Antonio Borelli, Assessore comunale al Turismo, e Antonio Ursino, responsabile di Carpe Diem, che hanno ricordato il sostegno dei Flag, della Presidenza della Regione Calabria e della Fondazione Carical. Un incrocio tra progetti ambiziosi suggellato da presenze di pubblico e partecipazione oltre ogni previsione. Popolarissimo per essere stato giudice di Masterchef, imprenditore della ristorazione ed eclettico personaggio televisivo di fama internazionale, Joe Bastianich ha sorpreso il pubblico catanzarese anche da cantante e musicista di altissimo livello, accompagnato da una band di musicisti davvero straordinari: Pierpaolo Provenzano, voce, chitarra acustica, Rolando Gallo Maraviglia, voce, contrabasso, Alfredo D’Ecclesiis, voce (da vero bluesman), armonica, Michelangelo Bencivenga, voce, banjo, Riccardo Antonielli, voce, batteria, Arena del Porto e balconata del lungomare strapiena di cittadini e turisti con grande voglia di musica e divertimento. Il concerto è stato preceduto da un mini live di Dalen, giovane cantautore crotonese in seminale al Premio musicale europeo “Music for Change”, che ha eseguito quattro pezzi nella versione chitarra e voce.

Alle 22:15, è così iniziato puntualmente l’atteso concerto di Joe Bastianich e La Terza Classe. Un live entusiasmante di oltre due ore, volato via un successo dietro l’altro, dai brani di Good Morning Italia, come il programma tv da lui condotto su Sky Arte, a quelli dell’ultimo EP Silverado, appena pubblicato, come il titolo dell’intero tour. Nell’entusiasmo dei tantissimi giovani presenti, che si sono accalcati sotto il palcoscenico a ballare su invito della stessa band, come in una grande discoteca, sono arrivati brani orami popolarissimi come Fall in Between, Longway Home, Like Stopping Waterfalls, Good Morning Italia e tutti gli altri. Un live convincente che, anche a Catanzaro, ha fatto apprezzare l’altro volto di Bastianich, a tanti meno conosciuto, quello di cantante e musicista, leader di un gruppo affiatato di virtuosi musicisti. Applausi continui hanno scandito gli impasti vocali e i suoni di un genere che ha dato un altro tocco d’internazionalità al Festival.

Joe Bastianich, nato a New York il 18 settembre del 1968, tra un brano e l’altro si è fatto apprezzare anche per la sua simpatia e un carisma che lo hanno imposto come autentico personaggio televisivo internazionale, vedi anche la vittoria a Pechino Express, e perfino influencer per prodotti di ogni tipo, a cominciare da quelli enogastronomici. E’ stato lui a ideare per una catena mondiale di ristorazione un panino con la Cipolla Rossa di Tropea e, insieme alla madre, promuovere anche in America i vini calabresi. A fine serata, foto e autografi per tutti. “Porto a Sud” proseguirà stasera con il concerto dell’Orchestraccia ad ingresso libero e, al termine, un grande spettacolo pirotecnico di benvenuto al Ferragosto. Nell’area adiacente a quella dei live è stato allestito un elegante Food Village.