Sarà Dario Brunori lo special guest della tappa roccellese del Jova Beach Party, lo show evento di Lorenzo Jovanotti che domani porterà nella località balneare della Locride oltre 20mila persone. Il cantautore cosentino è atteso sul palco nel corso del concerto che inizierà intorno alle 20:30.

Il villaggio nel tratto di spiaggia che ospiterà lo spettacolo è in fase di ultimazione. Da giorni si lavora sul piano sicurezza messo in campo dall’amministrazione comunale, per un sabato che sarà da bollino rosso. Il centro cittadino sarà chiuso al traffico, con speciali pass riservati soltanto ai residenti. Previste aree parcheggio a pagamento e bus navetta. «Confidiamo nel senso civico dei roccellesi – afferma il vicesindaco Francesco Scali – affinchè quella di domani sia una giornata di festa per tutti». I cancelli saranno aperti dalle 14, per un lungo pomeriggio di eventi fino alla performance di Lorenzo Cherubini che salirà sul palco nella prima serata.