L’attesa per l’evento dell’anno sta per finire. A Roccella Jonica è altissima la febbre per il Jova Beach Party, il mega show di Lorenzo Jovanotti in programma sabato 10 agosto all’Area Natura Village sulla spiaggia esterna al Porto delle Grazie. Pochi i tagliandi ancora disponibili mentre le prenotazioni delle strutture turistiche veleggiano verso il tutto esaurito. Attese circa 30mila persone, ben oltre la capacità ricettiva di alberghi e campeggi anche in un momento di alta stagione, con conseguente levitazione dei prezzi, anche solo per una notte.

«L’aumento dei costi? È normale – afferma il direttore di un noto albergo roccellese – dal momento che il pernottamento sarà solo di un giorno e ci spezza la stagione». C’è chi invece ha deciso di adottare una politica economica “low cost”. «Non solo abbiamo allestito un’area apposita del campeggio riservata a chi verrà per il concerto, ma abbiamo deciso di applicare un piccolo sconto ai nostri ospiti – sostiene Bruno, titolare di un campeggio a Caulonia Marina – non ci sembra giusto speculare, dopotutto sono tutti ragazzi».

Intanto procedono spediti i lavori di allestimento del villaggio del concertone sulla spiaggia fuori dal porto roccellese, una distrazione insolita per i bagnanti e runner. «Se ci dà fastidio? Nessun disagio – osserva un turista partenopeo – anzi sarà una cosa bella godere della musica di un grande artista. Spero di riuscire a trovare un biglietto». «Per un giorno il disagio è sopportabile – ci dice un habituè della pista ciclabile – l’importante è che i giovani si divertano».