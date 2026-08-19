L’attesa è quella dei grandi eventi. Il 22 agosto Jovanotti si esibirà nella Calabria Music Arena, in via di allestimento nell’area di Germaneto. Quarta tappa del tour – L’Arca di Lorè - che si concluderà il 12 settembre al Circo Massimo. Il cantautore romano arriverà per la prima volta a Catanzaro, la città si prepara ad accogliere il mega evento per il quale si prevede la presenza di circa 25mila persone.

Nei pressi del campus universitario è in fase di allestimento il palco, le lavorazioni dovrebbero concludersi nella giornata di domani. Venerdì sera si terranno le prime prove del concerto. Il fermento aumenta in città mentre le fasi preparatorie in vista del mega evento estivo investono anche le strutture sanitarie.

Il previsto afflusso di persone in città ha infatti indotto il management dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro ad adottare un maxi piano di emergenza che scatterà dalla giornata di sabato e resterà in vigore fino alle 20 di domenica. Innanzitutto si prevede il rafforzamento dei reparti di anestesia e rianimazione e del pronto soccorso attraverso l’impiego di risorse aggiuntive. Quindi il raddoppio dei turni di reperibilità anche nei reparti di neurochirurgia, ortopedia e chirurgia generale.

Il presidio Mater Domini, privo di area di prima emergenza, viene, invece, individuato come riserva di posti letto in caso di eventuale saturazione della degenza di rianimazione del Pugliese e inoltre è stata richiesta la pronta disponibilità in tutte le unità operative di area medica per consentire i ricoveri di area medica e chirurgica e decongestionare così il pronto soccorso attraverso l’accettazione dei pazienti inviati dal Pugliese.

Infine, l’area di prima emergenza sarà implementata con la previsione di un numero superiore di barelle, scorte di sangue, forniture aggiuntive di farmaci e di dispositivi medici.