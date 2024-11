Presentato il cartellone della ventesima edizione della kermesse di musica etnica, in programma dal 22 al 25 agosto

Sarà il musicista spagnolo Hevia ad aprire la ventesima edizione del Kaulonia Tarantella Festival, in programma dal 22 al 25 agosto nel centro storico di Caulonia. Il cartellone ufficiale della kermesse di musica etnica è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa dagli amministratori comunali e dal consulente artistico Carlo Frascà. Un’offerta artistica di grande qualità, per celebrare al meglio il ventennale di una manifestazione nel segno dell’estetica della musica, tema dell’edizione 2018. Ad alternarsi sul palco nel corso delle quattro serate anche Phaleg, gli Agricantus, Eugenio Bennato, Mujura, i Tamburi Taiko i Tenores di Bitti e Mimmo Cavallaro, direttore artistico della manifestazione.

Il festival vivrà anche di un’anteprima, in programma il 18 agosto sul lungomare di Caulonia Marina con il live dei Carboidrati, che offriranno al pubblico una lettura “giovane” delle sorgenti etniche. Spazio anche ai concerti pre-serali e ai seminari pomeridiani di tarantella, pizzica e balletto siciliano, in alcuni dei più suggestivi angoli del centro storico cauloniese.