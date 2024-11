Tim Robbins, Kevin Costner e Michel Platini sono i personaggi di spicco che saranno ospiti della XXI edizione del "Magna Graecia Film Festival", la kermesse ideata e diretta da Gianvito Casadonte in programma a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto. La manifestazione é stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenuta nel Comune di Catanzaro dallo stesso Casadonte e dal sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita.

Robbins sarà intervistato il primo agosto dalla giornalista Silvia Bizio, mentre il 2 agosto terrà un concerto con il suo gruppo, i "Tim Robbins and the Rogues Gallery Band". In suo omaggio, il 4 agosto, sarà proiettato "Le ali della libertà", a 30 anni dall'uscita.

Per Costner sono in programma una conversazione, sempre con Silvia Bizio, il 31 luglio e la proiezione lo stesso giorno del primo capitolo di "Horizon - An american Saga", l'ultimo film scritto, diretto ed interpretato dall'attore e regista statunitense.

Il 28 luglio sarà la volta di Michel Platini, che parteciperà ad una conversazione con il telecronista sportivo Federico Buffa.

«Cerchiamo di fare vedere al resto del mondo - ha detto Gianvito Casadonte - che Catanzaro può ospitare i grandi del cinema, ma anche dello sport. È una grande soddisfazione mostrare questo nostro palcoscenico catanzarese all'intero Paese. Quella di quest'anno sarà un'edizione strepitosa del Magna Graecia Film Festival che nasce dalla voglia di scoprire giovani talenti ed incontrare grandi star internazionali».

«Ci prepariamo - ha detto il sindaco Fiorita - ad un'altra grandissima edizione del nostro festival. Un'edizione che proseguirà il costante trend di crescita di una rassegna che è diventata ormai un punto di riferimento nazionale».

Ad aprire il programma dei film in concorso sarà "L'ultima volta che siamo stati bambini", il film che vede il debutto alla regia di Claudio Bisio. La giuria del festival sarà presieduta da Cinzia TH Torrini. Madrina della manifestazione la cantautrice e attrice Clara Soccini, in arte Clara, che il 3 agosto terrà anche un concerto.