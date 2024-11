L’11 marzo a Catanzaro la presentazione del libro edito da Vincenzo Ursini

Nel 1934 la 27ª divisione di fanteria “Sila” aveva sede nella città di Catanzaro e partecipò all’ultima guerra di conquista intrapresa in Africa. L’intervento della fanteria è stato oggetto di studi approfonditi da parte di Domenico Chianesi e Salvatore Scalise, due appassionati di storia militare il cui lavoro ha preso forma nel libro “La 27ª Divisione di Fanteria “Sila” in Africa Orientale. Catanzaro 1935-1936” che grazie all’editore Vincenzo Ursini è stato già pubblicato nei giorni scorsi e verrà presentato l’11 marzo nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro. L’opera ha lo scopo di ricordare la 27ª Divisione Sila, che partì da Catanzaro verso l’Africa orientale, e attraverso materiale fotografico, giornali dell’epoca e documenti, ricostruisce quel biennio. La storia viene ripresa e riordinata per permettere al lettore di ricostruire facilmente le fasi di organizzazione, di distribuzione degli eserciti in terra africana, le battaglie, gli scontri, le infrastrutture allestite, il tributo ai caduti e il ritorno in patria, come asserito dalla ricercatrice Daniela Pietragalla che parteciperà alla presentazione. L’editore Ursini ha definito l’opera come un lavoro meritorio che illustra il contributo militare dato all’Italia, anche in termini militari, dalla città di Catanzaro.