Marisa Vergata, 13 anni cantante catanzarese di Settingiano, sabato scorso a distanza di due mesi circa, come da regolamento, dalla messa in onda del programma su 50 reti televisive e 400 radio, viene a conoscenza di un importante successo: è la vincitrice del Sanremo Discovery 2023 e del Television Song Contest 2023, entrambi eventi collaterali al Festival di Sanremo che si sono svolti l'11 febbraio scorso - giorno della finale del 73° Festival della canzone italiana.

Marisa accede di diritto ai due eventi sanremesi per aver vinto nel settembre 2022 il premio critica "Mia Martini" al Festival International Song. La cantante catanzarese si è presentata in gara con tre brani impegnativi: "Stay" di Rihanna, "Io e te da soli" di Mina e "Sola" di Nina Zilli impressionando da subito una giuria di livello fatta da discografici, arrangiatori, conduttori radiofonici e tecnici del Festival di Sanremo.

«Voglio dedicare questo mio importante traguardo alla mia famiglia, a tutti coloro che ogni giorno mi sostengono e alla redazione di LaC News24 che in occasione di questo evento mi ha dedicato un servizio giornalistico che mi ha emozionata tanto e contribuito a darmi quella carica che mi ha portata a vincere», commenta Marisa.

«Questa mia esperienza sanremese la porterò nel cuore. Sono stata apprezzata, ho vinto e mi sono divertita. Indimenticabili le tante interviste che ho dovuto rilasciare così come l'incontro con LDA e l'incontro con Lazza nella hall dell'hotel cantando assieme la sua canzone "Cenere" pochi minuti prima della finale. Oltre ai tanti premi ricevuti da questa vittoria. In questi giorni sono in promozione su 400 Radio - conclude Vergata - e vedere in scaletta il mio nome fra le celebri Elodie e Lady Gagà è un emozione indescrivibile».