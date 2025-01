Lo show in riva allo Stretto ha posto in vetrina gli angoli più suggestivi della regione. Nel Cosentino, a Corigliano-Rossano, serata di musica e festeggiamenti con J-Ax e Rocco Hunt. Migliaia le presenze nelle piazze

Notte di festeggiamenti dal Pollino allo Stretto per l’arrivo del 2025. A Reggio Calabria grande spettacolo con l’atteso appuntamento con l’Anno che verrà, lo show di Capodanno condotto da Marco Liorni. Una affollatissima piazza Indipendenza, a ridosso del Museo nazionale della Magna Grecia, ha brindato al 2025. Ricchissimo il cast degli artisti: i Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera, Agostino Penna. Lo show ha alternato grandi successi della musica italiana a momenti di festa, culminando con il conto alla rovescia che ha accompagnato l’Italia intera nel nuovo anno.

Il lungomare reggino, trasformato per l’occasione in un palco scenografico, ha dato al pubblico in piazza e a casa un’immagine suggestiva della Calabria, confermando la regione come destinazione ideale per grandi eventi. Una gaffe ha costretto Liorni a scusarsi a causa di una parolaccia pronunciata da qualcuno che aveva un microfono acceso dietro le quinte.

Cosenza balla con Achille Lauro

A Cosenza in migliaia si sono ritrovati in piazza per assistere al concerto di Achille Lauro. L’artista romano ha regalato uno spettacolo elettrizzante, spaziando dai suoi brani più celebri come Rolls Royce, Domenica e Me ne frego fino a momenti di improvvisazione che hanno conquistato il pubblico. L’interprete, noto per il suo stile iconico e le performance teatrali, ha ringraziato la città di Cosenza per l’accoglienza calorosa, promettendo di tornare in futuro. L’evento, organizzato dal Comune, ha confermato la capacità della città di attrarre artisti di primo piano e di offrire momenti indimenticabili per la comunità locale e i visitatori.

Corigliano-Rossano: energia e grandi nomi

A Corigliano-Rossano, il Capodanno in piazza è stato animato dalle esibizioni travolgenti di Rocco Hunt e J-Ax che prima si esibito due volte a Reggio prima di volare verso il Nord della Calabria.

Il rapper campano e l’icona milanese hanno portato sul palco le loro hit più amate, come Nu juorno buono e Ostia Lido, trasformando Piazza Salotto in una gigantesca pista da ballo.

Dopo il successo dello scorso anno con il concerto degli 883, la città ha alzato il livello, confermandosi un punto di riferimento per il Capodanno calabrese. Rocco Hunt ha ringraziato il pubblico per l’entusiasmo, mentre J-Ax, reduce anche dall’esibizione a Reggio Calabria, ha sottolineato l’importanza di condividere questi momenti di festa con due comunità così calorose. Il mix di musica pop e rap ha conquistato il pubblico, rendendo la serata una festa indimenticabile per tutte le generazioni presenti.