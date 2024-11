La Magna Grecia Aereospace, associazione calabrese interessata allo spazio collabora anche con la Nasa.

La Magna Grecia Aereospace è un’associazione di ricerca e sviluppo di tecnologie per il volo spaziale. Fondata nel 2012 a Gioia Tauro da Antonio Brosio e Giuseppe e Gianluca D’Agostino, tre ragazzi appassionati di scienze astronomiche, l’associazione è impegnata nello studio di fenomeni e sistemi astronomici come asteroidi, comete e pianeti extrasolari. Le attività si svolgono sotto l’attenzione del prof. Antonio Scarmato, astrofisico, membro dell’unione italiana astrofili e collaboratore Nasa e riguardano numerose collaborazioni con la stessa agenzia spaziale americana e con l’europea Esa. La missione Horus nel 2013 ha visto salire fino alla quota record di 39865 metri di altitudine un pallone sonda a elio che ha raggiunto la stratosfera terrestre raccogliendo numerosi dati, portando a termine un progetto mai realizzato prima nel sud italia e il primo che abbia visto volare così in alto uno strumento del genere sul territorio nazionale. Questa missione è stata poi ripetuta con il progetto Horus II, grazie alla quale sono state scattate diverse foto ritraenti la Calabria dallo spazio e con Horus III, che ha raggiunto la quota record di 40091 metri di altitudine.