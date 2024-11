Nasce "Mediterraneo e dintorni", la nuova rivista mensile che racconta la Calabria in positivo. Storie, luoghi, arte e cultura ma anche tendenze, moda e società. frutto dell'impegno dell'editore Emanuele Bertucci e del direttore responsabile Fabio Lagonia. Un contenitore tutto da scoprire, con una particolare attenzione alle immagini e il contributo di validi professionisti, artisti, scrittori, giornalisti, sia in versione web che cartacea, già in distribuzione negli aeroporti calabresi e in alcune tra le più importanti iniziative culturali grazie alla partnership con il Magna Graecia Film Festival e Armonie d'arte Festival.