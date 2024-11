La 30enne originaria di Cassano allo Jonio ha vinto raccogliendo 100/100 punti nella sezione Opera Singing - categoria 7: «Rappresentare l’Italia e la Calabria all’estero per me è motivo di grande orgoglio»

La giovane cantante lirica di Cassano allo Jonio Francesca Campanella vince il primo premio al 9° International Competition Slavic Music Festival Beograde 2023 (Concorso Internazionale della Musica Slava di Belgrado) svoltosi il 6 aprile 2023 all’Università della città serba. Ha trionfato raccogliendo 100/100 punti nella sezione Opera Singing - Categoria 7.

La 30enne cantante calabrese nel 2015, inizia il suo percorso accademico presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali P. I. Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ) sotto la guida del soprano Teresa Cardace, che è ancora la sua attuale insegnante.

Una delle sue ultime esibizioni internazionali risale al 4 febbraio scorso al Teatro Comunale di Trikala (Grecia), dove con un magnifico programma per celebrare la "Divina" Maria Callas nel centenario della sua nascita ha cantato insieme al suo maestro Teresa Cardace e al mezzosoprano Ester Ferraro, accompagnate dalla pianista Maria Sarli.

«È sempre bello vincere. Rappresentare l’Italia e la Calabria all’estero per me è motivo di grande orgoglio. La musica e il canto in particolare sono tutto nella mia vita e partecipare a competizioni internazionali come questa ritengo sia importantissimo per il proseguo della mia carriera», ha dichiarato con emozione Francesca Campanella.