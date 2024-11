Torna il 4 agosto a Ricadi “Avvistamenti Teatrali”, il festival di nuova drammaturgia che si svolgerà nell’incantevole teatro Torre Marrana, a Ricadi. Ad inaugurare la terza edizione, ideata e diretta dall’associazione Avvistamenti, con il patrocinio del Comune di Ricadi, il sostegno di Baia del Sole Resort e Bergamia Thalasso Spa, sarà Emanuela Grimalda, attrice del piccolo e grande schermo e una delle voci più intriganti della comicità d’autore. La comica presenterà il suo ultimo lavoro “Dio è una signora di mezza età” per la prima volta nel sud Italia.

Lo spettacolo, organizzato dalla compagnia teatrale Tedacà, è una «conferenza semiseria sulle femmine contemporanee». Le statistiche dicono che le donne guadagnano meno degli uomini, hanno meno possibilità di far carriera e sono persino “disturbate” sul posto di lavoro. Ma l’attrice (che è anche autrice dello spettacolo) non ci sta e presenta una carrellata di personaggi femminili impossibili e travolgenti: una ricca e perfida imprenditrice milanese, una donna accusata di “maschicidio” e persino una figura di Dio di sesso femminile, che però ha qualche problema con i chili di troppo. Emanuela Grimalda già con "Le Difettose" aveva raccontato il percorso tragicomico delle donne che desiderano diventare madri in tarda età.

Tra le novità assolute del cartellone di Avvistamenti 2018, rassegna che inizierà il 20 e si chiuderà 23 agosto: il laboratorio di scrittura creativa diretto da Andrea Paolo Massara, sceneggiatore dei film "Non è un paese per giovani" e "L’attesa". Un percorso pratico di 4 giorni che va dai principi dell’ideazione fino alla scrittura vera e propria di una storia. Non manca l’attenzione al pubblico dei giovanissimi con “Spettatori del futuro”, il contest Facebook realizzato in collaborazione con Baia del Sole Resort che ogni settimana mette in palio biglietti gratuiti per gli spettatori più giovani. Un modo nuovo e leggero per avvicinare al teatro le nuove generazioni.