Attesa a Montalto Uffugo per l’arrivo della coreografa Alessandra Celentano, volto noto del programma televisivo di Canale 5 Amici. La Celentano sarà ospite dei Ballabili di Leoncavallo, uno degli appuntamenti inseriti nel calendario del Festival internazionale intitolato al celebre compositore, diretto dal maestro Filippo Arlia, che si svolgerà alle ore 21 di martedì 31 luglio in Piazza Duomo. L’iniziativa coinvolgerà 45 ballerini delle otto scuole di danza del territorio: Real Ballet di Alessandra Ferraro e Renis Kaceli; Centro Danza Bolero di Katiuscia Alfano; Centro Danza Ilaria Dima; Flashdance di Rosanna Chiappetta e Pino de Munno; Voglia di Successo di Manuela Marrelli; Centro Studi Hale Bopp Danza di Erica Spaltro; Accademia della Danza di Simona Altomare; Centro Danza Giselle di Alessia Greco. Si esibiranno in un intenso programma, articolato sulle opere di Ruggero Leoncavallo, da Zazà a La Boheme, a Mattinata fino a Pagliacci. La temutissima insegnante del talent show valuterà la tecnica delle esibizioni e riceverà un premio alla carriera.