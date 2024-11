Il colosso americano ha ammesso che nel 2024 non si aspetta una crescita negli abbonamenti a Disney+. Mentre nei parchi gioco è previsto un calo di presenze

Topolino rischia di scomparire, dopo aver compiuto 100 anni nel 2023, con la crisi che attanaglia sempre di più il colosso Disney. Un momento davvero delicato con il crollo delle azioni che si registra giorno dopo giorno. Una emorragia davvero imbarazzante secondo molti analisti americani. E non solo.

Un crollo annunciato

D’altra parte i vertici della società non possono rincuorare né azionisti né tanto meno gli appassionati e il pubblico. Hanno ammesso con molta franchezza che purtroppo nel 2024 non si aspettano una crescita negli abbonamenti a Disney+. E la notizia più toccante riguarda lo zoccolo duro della multinazionale. Ovvero i parchi gioco. Nel trimestre in corso il CdA della Disney ha dovuto ammettere che le visite nei parchi a tema da Disneyland a Disney Word compreso Disneyland Paris prevedono ulteriori cali di presenza. Continua a leggere su LaCity Mag