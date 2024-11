VIDEO | L’opera ha letteralmente incantato il pubblico del Teatro di Catanzaro, uno spettacolo mozzafiato, con magiche proiezioni in 3D ed un grande impianto scenografico. Un imponente allestimento che sarà proposto in replica sino a lunedì sera.

Due ore e mezza di spettacolo volati via senza che il pubblico del Teatro Politeama di Catanzaro potesse rendersene conto.

L’Opera Musical “La Divina Commedia” portata a Catanzaro dal direttore artistico di Fatti di Musica, Ruggero Pegna, ha catturato l’attenzione di tutta la platea che ha assistito ad uno spettacolo mozzafiato con magiche proiezioni tridimensionali ed un grande impianto scenografico, un cast di 50 persone, oltre 200 costumi e 50 scenari.

Il viaggio sul sentiero che attraversa i regni dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso viene narrato dalla voce di Giancarlo Giannini, vero cammeo che ha impreziosito l’opera di Andrea Ortis regista e “Virgilio” sulla scena, con le musiche di Marco Frisina, la sceneggiatura di Gianmario Pagano e le scenografie del produttore esecutivo Lara Carissimi.

«Quest’opera – ha spiegato Lara Carissimi, produttore esecutivo e scenografa – unisce elementi di scenografia tradizionale costruita come nell’Opera italiana ad elementi di scenografia al top dei livelli della multimedialità. La Divina Commedia è uni dei libri più letti al mondo, il secondo dopo la Bibbia, perché racchiude una modernità assoluta. Dante nel ‘300 scriveva già di Pia de’ Tolomei e di Francesca che oggi possono essere visti come dei femminicidi».

È stato uno spettacolo nello spettacolo che rimarrà in replica sino a lunedì sera al Politeama. L’opera è andata in scena anche di mattina per ospitare gli studenti delle scuole.

«È uno spettacolo imponente per un Teatro – ha spiegato Ruggero Pegna, direttore artistico “Fatti di musica” -, ma la risposta del pubblico premia gli sforzi con due repliche mattutine per gli studenti andati subito sold out ed anche tre repliche con una grande partecipazione».