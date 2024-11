Hanno conquistato la prima “cucina” ufficiale del format Sky Family Food Fight quest’anno dedicato agli aspiranti chef titolari di ristoranti a conduzione familiare.

La Calabria ai fornelli è un avversario duro da battere e a mettere (in tavola) le cose in chiaro ci ha pensato la famiglia Autelitano di Bova marina (Reggio Calabria): Antonio (54 anni) è il padre, titolare dell’agriturismo Di Petru i ‘Ntoni, in gara con Pietro (20 anni) suo figlio, Cettina (55) la sua storica compagna e Giovanna (26) la nipote.

La colorata comitiva calabrese ha conquistato al primo turno un posto tra i fornelli del cooking show italiano (in parte a conduzione familiare visto che Lidia Bastianich è la mamma di Joe, giudice, con Antonino Cannavacciuolo, del format in onda ogni giovedì su Skyuno).

Gli Autelitano sono sbarcati in tv portando i piatti della tradizione calabrese, segno distintivo del menù del loro Agriturismo “di Petru i ‘Ntoni” che significa “Pietro figlio di Antonio”, scelto perché in famiglia sono due nomi che ricorrono (e si rincorrono) di generazione in generazione.

Il capofamiglia, Antonio, si è messo ai fornelli giovanissimo, cominciando come aiuto cuoco nelle mense ufficiali della Marina. Lì ha scoperto la grande passione per la cucina. Dopo mille lavori ha finalmente aperto le porte del suo agriturismo tra le colline di Bova Marina, nel cuore dell’area grecanica calabrese, dove tra orto e fattoria produce leccornie tipiche e artigianali.

Ma il grande motore della famiglia è Cettina, agguerrita fidanzata di Antonio, soprannominata “il sindaco”, che ha conquistato i giudici con la sua simpatia e i duetti col compagno degni di Sandra e Raimondo.