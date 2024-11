Nuova sfida per il comune catanzarese nell’ambito della trasmissione rai condotta da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia

Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia tornano con i giochi del weekend di "Mezzogiorno in famiglia", sabato 14 e domenica 15 aprile su Rai2 a partire dalle 11.00. Il comune di Fornelli (Is) da settimane campione in carica, torna per una nuova sfida: ad affrontarlo questa volta ci sarà Staletti' (Cz). Con loro, due giocatori d'eccezione: Beppe Convertini e Stefania Orlando. Accompagnati dalla musica del Maestro Gianni Mazza e le DJ Jas e Jay, si conosceranno le bellezze turistiche e le tradizioni enogastronomiche dei due comuni, grazie alle inviate Elena Ballerini e Claudia Andreatti. Domenica spazio alle stelle con la classifica settimanale dell'oroscopo di Paolo Fox. I telespettatori da casa potranno vincere premi in gettoni d'oro partecipando ai giochi telefonici. agi