Domenica 7 luglio alle 19.30, nell’ambito del calendario ufficiale di Altaroma e nella prestigiosa cornice dell’Accademia Nazionale di Danza, Maison Celestino, storica casa di moda dal cuore calabrese, presenta “Golden Hour”, con una preview della Collezione P/E 2020 ispirata alle magiche atmosfere del tramonto. Maison cara alla regina Maria José di Savoia e ad Ava Gardner, continua a realizzare capi unici per lavorazione, filati utilizzati, disegni in trama e di derivazione storico culturale, alta sartorialità ed esclusiva italianità. Modelli di luce pura compongono una collezione palpitante, come solo il sole al tramonto, di estrema eleganza e sensualità, con trenta abiti da cocktail e grande soirée in cui lo stile è espresso nell’essenzialità e nell’armonia. Dall’incedere molto sofisticato ed accattivante, le linee sono fluide e ariose, le sete impreziosite dai tessuti al telaio artigianale con trame morbide ed avvolgenti in lino, seta e cotone e pannelli cromatici di luce solare. La leggerezza delle creazioni diventa poi assoluta negli abbinamenti con innovativi tessuti realizzati al telaio a mano, che giocano con accattivanti nuances e le arricchisce di tradizione e mistero, come la donna che li indossa. Le cromie sono ispirate alle tonalità dell’oro, arancio sole, giallo e fucsia corallo, destando sensazioni e sapori in tinte accese o pastello, che vestono di natura e sentimento la donna in continua evoluzione tra spinte innovative ed emozioni autentiche.