Si svolgerà lunedì 16 luglio alle 19.00 in Via Giudecca la premiazione del contest “Calabria bella come un film 2.0”, la seconda edizione del contest di promozione territoriale organizzato da Calabresi Creativi, Altrama Italia, Associazione MeMe, Interazioni Creative, Efferre Communication, Presta Lab, Touring Club Italiano, con il patrocinio della Fondazione Calabria Film Commission e l'importante media partner di Pubbliemme Group.

Anche quest’anno verranno proiettati i video più belliche raccontano la Calabria, vista da turisti, viaggiatori e abitanti su Instagram. Un racconto collettivo di una terra che promuove se stessa attraverso le sue bellezze riprese da chi le vive ogni giorno o anche solo per qualche ora.

La prima edizione del contest aveva raccolto circa 800 video e si era conclusa a Cosenza, con la presentazione delle tre clip realizzate dal regista calabrese Mimmo Calopresti. Anche la seconda edizione ha visto un grande successo di pubblico: in tantissimi, infatti, hanno caricato su Instagram video racconti della Calabria utilizzando l’hashtag #bellacomeunfilm. Durante l’evento di lunedì sarà premiato il video più cliccato in rete, le tre clip selezionate dalla giura e quello del Touring Club Italiano.

Un serata particolare, quindi, che per l'occasione avrà il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, che promuoverà il suo contest estivo dedicato alla città con l'hashtag #belliegentili.

A chiudere la kermeesse la presentazione del nuovo progetto musicale del cantautore reggino Augusto Favaloro con la proiezione del video musicale “Tapis Roulant”,un inno alla bellezza e alla positività della vitta nonostante le mille avversità.