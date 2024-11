Si torna in scena dopo il lungo tunnel del Covid e si riparte da Cosenza. Così sarà per Dario Brunori che oggi ha ufficializzato la data del 21 giugno prossimo come tappa zero del suo tour estivo. L’evento, che sarà organizzato nel centro storico, è compreso nel cartellone della nuova edizione del RestartLiveFest.

Subito dopo la data cosentina per Dario e la sua Sas sarà la volta di Milano (il 24 giugno), Roma (30 giugno), Perugia (2 luglio), Genova (6 luglio), Lucca (il 24 luglio all’interno del Lucca Summer Fest), Tarvisio (provincia di Udine il 31 luglio per un live acustico per il No Borders Music Festival), Taormina (4 agosto), Fasano (il 6 agosto per il Locus Festival), Ascoli Piceno (il 13 agosto per il Summer Festival) e Santa Sofia (provincia di Folrì-Cesena per Acieloaperto).

Un Rendano a cielo aperto

RestartLiveFest sta scaldando i motori e i primi due appuntamenti sono previsti per il 21 (Brunori Sas) e il 14 luglio in sempre piazza XV Marzo con i Pinguini Tattici Nucleari. Lo staff dell’Altro Teatro, in questi giorni, è al lavoro e in contatto con altri cinque artisti che dovrebbero arricchire il cartellone ancora in divenire (si parla di nomi importanti della musica e del teatro). La società, formata da Giuseppe Citrigno, Enzo Noce e Gianluigi Fabiano, allestirà il palco in piazza come fosse un Rendano en plein air mettendolo a disposizione anche di altre iniziative che coloreranno l’estate bruzia.