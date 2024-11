L'associazione S&P Sociale, dopo il grande successo riscosso lo scorso anno, ha organizzato in collaborazione ai ragazzi del Collettivo Elle e la Rete turistica la seconda edizione dell'evento storicizzato "Notte dei desideri aspettando l'Alba Jazz" nella zona del lungomare di Schiavonea, nel Cosentino. L'evento inizierà per le ore 23 con intrattenimento musicale sulla spiaggia, comodo per chi adora ballare a piedi nudi, fino Alle 04:00 di mattina. Per poi godersi il sorgere del sole con sottofondo la musica Jazz suonata dai Fratelli di Almaviva su di un peschereccio. Sarà un'atmosfera magica custodita da cuscini e teli per chi vorrà stare con il naso all'in su e godersi le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo. Un evento da non perdere.