Grande entusiasmo e aspettative a mille per Angelina Mango in vista della finale dell’Eurovision Song Contest, in programma a Malmö l’11 maggio, con diretta su Rai1. Un evento globale al quale partecipano artisti in rappresentanza di 37 nazioni. E, a ben guardare, non soltanto europeo… visto che partecipa tra gli altri paesi anche l’Australia. L’evento tv più visto, se si fa eccezione dei grandi eventi sportivi.

I due conduttori italiani

In conduzione per la Rai Gabriele Corsi e Mara Maionchi. “Voglio diventare il Pippo Baudo dell’Eurovision”, ha dichiarato Corsi, che è giunto alla sua quarta conduzione, “voglio esserci per tutte le edizioni a venire. E non risuccede ma se succede sono pronto a salire sul palco vestito come uno degli Abba”. Per Mara Maionchi, “la musica italiana che va in giro per l’Europa è emozionante ed unisce tutti”.

