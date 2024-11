Puntata decisiva quella di sabato 1 dicembre dello Zecchino d'Oro in cui si deciderà il vincitore della 61ma edizione della rassegna canora targata Rai 1. In gara dall'Antoniano di Bologna anche la piccola calabrese Victortia Cosentino, 6 anni, di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio, che nelle tre puntate già andate in onda ha dato dimostrazione della sua bravura e della sua simpatia.



Spigliata e sempre sorridente, Victoria è in gara con il brano "La cicala latina", una canzone gioiosa e ritmata scritta da Gianfranco Fasano e Antonio Buldini. Ed è la stessa Victoria ad invitare tutti i calabresi a votarla e sostenerla nella puntata finale di domani attraverso il sito www.zecchinodoro.rai.it nella sezione "zecchino web" cliccando sulla sua canzone: «Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito. Vi invito a votarmi sul sito dello Zecchino d'Oro e a seguirmi domani in diretta dalle 16.40 su Rai1».

LEGGI ANCHE:

La piccola Victoria porta la Calabria allo Zecchino d’oro

Il piccolo usignolo di Sant’Andrea sullo Ionio sul palco Zecchino d’Oro