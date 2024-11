È tutto pronto ormai per lo spettacolo a cura della compagnia cine-teatrale di Taverna "il Brigantino" che sabato 3 novembre porterà in scena storie di uomini che con orgoglio e senso del dovere combatterono nel primo conflitto mondiale, dal titolo "15-18. Gli uomini, i soldati, gli eroi". I giovani attori saliranno sul palco del Teatro Comunale di Catanzaro alle 21.00, sotto la regia di Giovanni Dardano, diplomato dall'Accademia cinematografica di Roma, che unisce in questo spettacolo la sua grande passione per la storia e quella per il teatro.



«Scrissi il testo di "15-18" nel 2015, in occasione del centenario della prima guerra mondiale - racconta Dardano - lo spettacolo andò in scena a Taverna il 7 novembre di quello stesso anno. Ora viene riproposto con alcune modifiche e con alcuni miglioramenti. È uno spettacolo moderno, che unisce la recitazione ad alcuni brani eseguiti dal vivo, in cui il tempo subisce un grosso rallentamento fino ad avere un arresto. Nella nostra trincea il tempo è un eterno presente in cui sfilano i personaggi che raccontano le loro storie. Sono tutti personaggi realmente esistiti, che realmente hanno combattuto la guerra. Dietro c'è un lungo lavoro di ricerca che ha permesso di ricostruire, a volte fedelmente e a volte verosimilmente, con un pizzico di finzione scenica, le storie, di questi uomini-eroi».



Il cast è composto, oltre che dallo stesso Dardano, da Salvatore Montesani, Maria Procopio, Barbara Pullano, Vincenzo Riccelli, Caterina Gentile, Giuseppe Badolato, Adriano Lia, Carmine Garcea, Samuele Godino. Il racconto prende spunto da vicende realmente accadute quindi ed è frutto di una ricostruzione di aneddoti e racconti dei reduci di guerra. Quello che la compagnia vuole far emergere non solo le storie ma anche le emozioni di chi quei momenti li ha vissuti, delle loro paure, delle loro profonde emozioni e allo stesso tempo della loro voglia di difendere la Patria.