Entra nel vivo “I tesori del Mediterraneo” fiore all’occhiello dell’estate reggina. La tredicesima edizione prende fisicamente il via con le prove della “Regata del Mediterraneo” in quello scenario unico che è lo Stretto di Messina, in quello specchio di acqua che unisce Calabria e Sicilia. Momento clou di giornata è stato il sempre emozionante rito del Varo delle imbarcazioni, tenutosi al Cantiere Nautico Rosmini (foto La Fotografia).

Un eccezionale parterre anche nell’Estate 2018 sarà protagonista di momenti significativi all’insegna di cultura, sport, turismo e spettacolo. Quattordici le Miss in gara che parteciperanno al concorso “La Venere del Mediterraneo”. A cui vanno aggiunti ben quaranta canottieri, divisi equamente in ben otto squadre, sono giunti in riva allo Stretto da ogni parte d’Italia per sfidarsi nella ormai storica “Regata del Mediterraneo”. Un confronto che si preannuncia senz’altro serrato, ma anche gare sportive all’insegna della competizione, della passione e del fair play. Senza dimenticare i tanti ospiti che intratterranno il pubblico reggino all’Arena dello Stretto.

Sarà rappresentata la regione Campania della timoniera Morena Galizia, così come la Sicilia, che schiererà ai nastri di partenza il Cus dell’Università di Palermo. Impossibile non menzionare anche e soprattutto la Puglia, che vanterà la partecipazione di ben cinque delegazioni provenienti da Bari, Brindisi, Monopoli, Manfredonia e Taranto. Immancabile, poi, la presenza della Calabria, con la timoniera Antonella Barreca desiderosa di tener alto l’onore locale. Nella partecipata serata d’anteprima a condurre lo spettacolo sono stati il navigato giornalista Carlo Arnese e la splendida Alessandra Giulio, mentre a partire da venerdì ad assumere il ruolo di anchorwoman sarà Veronica Maya, volto storico della Rai.