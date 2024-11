Manifestazione internazionale di Trieste dedicata all'olio extravergine di oliva

Partenza in grande stile per la Regione Calabria a ''Olio Capitale'', la manifestazione internazionale di Trieste dedicata all'olio extravergine di oliva. La kermesse - informa una nota - si e' aperta con l'interessante convegno dal titolo ''Calabria - Friuli Venezia Giulia, la qualita' dell'olio extra vergine d'oliva agli estremi della penisola italiana'', organizzato dall'Assessorato Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, in collaborazione con Aries e con l'Assessorato Attivita' Produttive della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Al convegno, che aveva lo scopo di fare un punto sulla produzione olivicola calabrese, moderato dal direttore della rivista ''Teatro Naturale'' Alberto Grimelli, sono intervenuti, spaziando in ambiti diversi, l'Assessore regionale all'Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria, Michele Trematerra, il Dirigente dello stesso Dipartimento, Giuseppe Zimbalatti, il presidente della Camera di Commercio di Trieste, Antonio Paoletti, il curatore della guida ''Flos Olei'', Marco Oreggia, il presidente del Comitato Promotore IGP ''Olio di Calabria'', Massimo Magliocchi ed il Direttore Generale dell'Ersa Friuli, Paolo Stefanelli. Ha delineato i tratti piu' salienti della produzione olearia calabrese, il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura Giuseppe Zimbalatti, che ha anche sottolineato l'impegno e l'attenzione della Regione Calabria nei confronti della qualificazione di tutto il settore olivicolo oleario regionale.