Ottimi risultati per gli allievi della scuola di danza delle sorelle Floro. Le esibizioni, davanti ad una giuria qualificata, presieduta da Gino Labate, sono state energiche e coinvolgenti

Domenica 8 aprile la Scuola di Danza Broadway Art Academy guidata dal M° Susanna Floro (Ballerina e Musicista) e dal Presidente M° Marta Erminia Floro (Musicista,ex ballerina) con sede a Falerna in Via Guori SNC ha partecipato al “Concorso Regionale Danze Accademiche CSEN Danza Calabria” presso Il Teatro Otto Ciclisti di Lamezia Terme con bambini dei corsi di Danza Modern Lyrical Jazz.

Una esperienza di crescita, di confronto con altre Scuole, una giornata di nuove amicizie, di condivisione, di forti emozioni e di gioia per i risultati ottenuti.



Dopo mesi di prove e di lezioni intensificate, è arrivato finalmente il giorno del concorso e allievi e genitori, insieme agli insegnanti, si sono dati appuntamento, presto al mattino, per recarsi tutti insieme a Lamezia Terme.



Gli allievi della scuola di danza Broadway Art Academy hanno conseguito i seguenti risultati: per la categoria Under 9-Passo a due di Danza Modern Lyrical Jazz le allieve Elisa Trunzo & Ginevra Ligato precedentemente battezzate con il nome "Le Onde" hanno vinto il primo premio, borsa di studio platino presso Barcellona Ballet Project -International High Training Program for Dancers (Barcellona-Spagna), e sono state invitate come ospiti al Campionato Nazionale CSEN Danza di Pescara; per la Categoria Under 9- Trio di Danza Modern Lyrical Jazz gli allievi Antonio Mastroianni, Caruso Gabriele e Ginevra Ligato hanno vinto il primo premio e i maschietti inoltre hanno vinto la BORSA DI STUDIO ORO presso Barcelona Ballet Project -International High Training Program for Dancers (Barcellona-Spagna);

-per la categoria Under 5 -Assolo di Danza Modern Lyrical Jazz l’ allieva Annachiara Buono di 5 anni ha vinto il PRIMO PREMIO;

-per la categoria Under 7- Assolo di Danza Modern Lyrical Jazz la nostra allieva Ludovica Buono ha vinto il secondo premio.



A.S.D. Broadway Art Academy è una scuola giovane, nata il 6 ottobre 2016 dalla volontà di una famiglia falernese, in particolar modo da Susanna Floro (Ballerina e Musicista ), Marta Erminia Floro (Musicista Pianista e Mezzosoprano, ex ballerina) e Gianni Floro (Musicista-Dipendente inps , accomunati da passione e dedizione per il teatro in tutte le sue sfumature.



Per quasi due anni, giorno dopo giorno, Maestro e Presidente hanno camminato assieme agli allievi lungo percorsi che hanno il calore dell'offrire sicurezza e ricevere fiducia; la forza della tenacia nel chiedersi reciprocamente il meglio di sè, la serenità del sentirsi nella stessa “casa”.