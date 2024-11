Nel corso dell'ultima puntata di Zigo Zago - in onda dal lunedì al venerdì su LaC Tv alle ore 11:30 - Simona Tripodi e Italo Palermo hanno ospitato Josephine Muto, showgirl e figura poliedrica che ha anche collaborato in diverse trasmissioni del network LaC e oggi si è raccontata in un’intervista esclusiva. Il suo percorso artistico si snoda tra televisione, spettacolo e coreografia, con esperienze che spaziano dal programma di Piero Chiambretti fino a una nuova serie Tv in uscita su Sky, "Rosa Elettrica". Nonostante le sue numerose esperienze nel mondo dello spettacolo, Josephine non dimentica le sue radici: «Sono nata in una meravigliosa isola, Santo Domingo, e il richiamo della mia terra mi accompagna sempre, anche in mezzo alla frenesia d’Italia».

Josephine ha partecipato a Zigo Zago in collegamento da Rimini, dove si sta occupando della preparazione delle ragazze per il concorso "Miss Principessa d’Europa". Ha sottolineato ai nostri microfoni l'importanza di disciplina e sacrificio, soprattutto in una generazione che, a suo dire, tende a perdere il senso dell'impegno. Nel suo ruolo di coreografa e formatrice, Josephine guida le giovani concorrenti insegnando loro come camminare sui tacchi, parlare in pubblico e stare davanti alla telecamera. Il percorso è impegnativo, ma pieno di soddisfazioni: «Abbiamo avuto una vincitrice giovanissima, e ora il suo percorso la porterà fino a Sanremo, dove affronterà importanti sfide».

Josephine Muto è un esempio di come lo spettacolo sia un mondo da affrontare con determinazione e professionalità. Tra le sue esperienze più recenti, oltre alla partecipazione a vari programmi televisivi, da segnalare il ruolo da protagonista della serie Sky "Rosa Elettrica", un'avventura che la vede interpretare un personaggio dal passato misterioso, inserito in una trama di azione e colpi di scena. La serie promette di regalare emozioni e colpi di scena, con Josephine pronta a dimostrare ancora una volta il suo talento.

Josephine non si ferma mai: oltre agli impegni nel mondo della televisione e del concorso "Miss Principessa d'Europa", continua a portare avanti nuovi progetti, inclusi eventi e spettacoli dal vivo, che la vedono protagonista in diverse città italiane. «La mia carriera è un continuo reinventarsi - afferma - e sono felice di poter dimostrare che una donna transgender può raggiungere risultati straordinari, lontani dai cliché, con talento e impegno». Una vita ricca di successi, dunque, con la promessa di nuove avventure all’orizzonte.

È possibile rivedere l'intera puntata di Zigo Zago su LaC Play.