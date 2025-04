È uscito ufficialmente “La Stessa Storia”, il singolo d’esordio di Carmine Mancuso, giovane cantautore calabrese, nato ad Acri, classe 2003, che si affaccia con sensibilità e determinazione nel panorama della musica italiana.

Il brano affronta un tema universale: la solitudine dopo la fine di una relazione. Ma lo fa con un’energia sorprendente, trasformando la malinconia in forza, la fragilità in voglia di rinascita.

“La Stessa Storia” è un grido silenzioso, la voce di chi si sente perso ma sceglie comunque di non arrendersi. La melodia, coinvolgente e viva, accompagna un testo che scava nei sentimenti senza mai cedere alla disperazione. Un mix raro di introspezione e vitalità, capace di toccare corde profonde in chi ascolta.

«Ho scritto questa canzone – racconta Carmine – per arrivare a tutti quelli che oggi si sentono soli, chiusi in se stessi dopo la fine di un amore, convinti di essere sbagliati o di non avere più la forza per andare avanti. La musica per me è un ponte, e con questo brano spero di tendere una mano a chi ha bisogno di sentirsi compreso».

Il singolo è prodotto da due nomi di spicco del panorama musicale: Luca Rustici, musicista e produttore dalla firma elegante e raffinata, e Philippe Leon, autore noto per la sua scrittura diretta ed emotiva. La loro sinergia ha dato vita a un sound moderno ma autentico, che valorizza la voce e il messaggio del giovane artista.

“La Stessa Storia” è pubblicato da Zonartista e L’n’R Productions, realtà editoriali attente alla musica d’autore e alla valorizzazione dei nuovi talenti.

Carmine Mancuso, attualmente iscritto al secondo anno di Conservatorio, si prepara così a un percorso artistico che si preannuncia ricco di emozioni e verità. Il singolo anticipa il suo album d’esordio, attualmente in lavorazione.