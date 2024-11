Un meraviglioso concerto ha dato inizio ai festeggiamenti dell’associazione musicale Orfeo stillo di Paola che quest’anno festeggia 30 anni di attività nel campo della cultura e in particolare nell’ambito musicale

Costituitasi nel marzo 1986 e fondata per ricordare il giovane musicista prematuramente scomparso, Orfeo Alfredo Stillo, si è occupata in questo trentennio di divulgazione, promozione, formazione e produzione musicale, non solo a Paola ma su tutto il territorio regionale.



Il 2016 si è aperto proprio con la stagione concertistica, fiore all’occhiello tra le tante attività dell’associazione e che ha inaugurato la sua 29esima edizione, in una giornata speciale, il 2 aprile, con un omaggio a San Francesco di Paola in occasione del suo onomastico, nell’anno in cui si celebra il seicentenario dalla sua nascita. Proprio nella basilica di San Francesco di Paola il direttore artistico Luigi Stillo ha scelto per l’occasione solo giovani talenti calabresi che hanno eseguito grande musica classica.La serata è stata condotta dal direttore organizzativo, Giusy Ferrara.



Anna Prete