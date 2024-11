Il successo in Germania di Armando Quattrone inizia nel 2015 con “Positivo”. La canzone viene scelta per lo spot televisivo Aperol e viene eletta dalla radio pubblica tedesca come la hit più amata dell’estate. Un successo consacrato con “Maria” summer hit dello scorso anno. Armando Quattrone dopo i radioascoltatori conquista anche il pubblico televisivo partecipando come ospite ai principali show estivi della tv nazionale tedesca.

E adesso il ragazzo di Marina di Gioiosa Jonica che si è trasferito ad Amburgo con la sua chitarra cinque anni fa per credere nella propria musica, è pronto a replicare in terra teutonica popolarità e fama con “Quando sì”, singolo del 2018. Eppure cantare nella sua Calabria gli fa un effetto speciale, ci confessa a LaC Radio cafè. Proprio “Calabria”, a testimonianza del forte legame con la sua terra d’origine, è il titolo del suo nuovo album in uscita con la Universal Music Deutschland il 6 Luglio.